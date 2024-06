Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ετοιμάζεται να υπογράψει μία τετραετή επέκταση, αξίας 209 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ θα παραμείνει στο ρόστερ των Ντένβερ Νάγκετς για πολλά χρόνια ακόμα. Ο Καναδός γκαρντ είχε σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025, ωστόσο οι Νάγκετς θα του προτείνουν επέκταση και εκείνος δεν θα πει «όχι».

Η προσφορά αφορά την επόμενη τετραετία (μετά το τέλος της υπάρχουσας συμφωνίας) και θα κάνει τον Μάρεϊ πλουσιότερο κατά 209 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ρόλος του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 2023, από τους Νάγκετς ήταν κομβικός, με 20 πόντους και 6.2 ασίστ στην κανονική περίοδο, μολονότι προέρχονταν από σοβαρό τραυματισμό, ενώ στα play off ανέβασε τους μέσους όρους του σε 26.1 πόντους και 7.1 ασίστ.

Denver and star Jamal Murray are working toward a four-year, $209 million maximum contract extension this offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nuggets will present the deal to Murray – a 2023 NBA champion and one of the best clutch players – and sides expect agreement. pic.twitter.com/tOZ7UBWuli