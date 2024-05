Οι Λος Άντζελες Κλίπερς ήλθαν σε συμφωνία με τον Τάι Λου και ο 47χρονος κόουτς θα υπογράψει πολυετή επέκταση με τους Καλιφορνέζους.

Παρά τον αποκλεισμό των Λος Άντζελες Κλίπερς στον α' γύρο των play off, ο οργανισμός έδωσε πολυετή επέκταση στον Τάι Λου, ο οποίος θα συνεχίσει στους Καλιφορνέζους και μετά το 2026 που ολοκληρώνεται η υπάρχουσα συμφωνία.

Αμέσως μετά την απόλυση του Ντάρβιν Χαμ από τους Λέικερς, το όνομα του Λου ήλθε στο προσκήνιο για τους «Λιμνάνθρωπους», από τη στιγμή μάλιστα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί του από τη συνεργασία τους στους Καβαλίερς.

Παρ' όλ αυτά, ο Λου θα συνεχίσει στους Κλίπερς τα επόμενα χρόνια.

