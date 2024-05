Οι Ντάλας Μάβερικς ετοιμάζουν τις... σκούπες στο Game 4 με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Επιστρέφει ο Μάξι Κλέμπερ, τέθηκε νοκ άουτ ο Ντέρεκ Λάιβλι ο δεύτερος.

Οι τελικοί της Ανατολής ολοκληρώθηκαν με τον θρίαμβο των Μπόστον Σέλτικς απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (4-0). Απομένει πλέον να φανεί ποιος θα είναι ο αντίπαλός του, με τους Ντάλας Μάβερικς να χρειάζονται μία νίκη στα επόμενα τέσσερα ματς (αν φτάσει η σειρά φυσικά σε Game 7) για να αποκλείσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Στην προσπάθεια για τη... σκούπα (3:30, ξημερώματα Τετάρτης το τζάμπολ) οι Μάβερικς μετρούν μία επιστροφή και μία απουσία. Ο Μάξι Κλέμπερ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον ώμο ετοιμάζεται για την επιστροφή του, μετά από απουσία 25 ημερών.

Ωστόσο, ο κομβικός στα play off, Ντέρεκ Λάιβλι ο δεύτερος έχει τεθεί νοκ άουτ, μετά από χτύπημα στο κεφάλι στο Game 3 της σειράς.

Barring a late setback, Mavericks F Maxi Kleber (shoulder separation) is indeed on course to make his return to the lineup tonight in Game 4 of the Western Conference finals after being sidelined since May 3, league sources tell @TheSteinLine.



