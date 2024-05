Έναν ακόμα αστέρα του NBA θέλουν να φέρουν στη Φιλαδέλφεια οι Σίξερς, με τους Μπάτλερ, ΛαΒίν και Ίνγκραμ να βρίσκονται ανάμεσα στους στόχους.

Άλλη μια χρονιά που στέφθηκε με αποτυχία για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Ο τραυματισμός του Τζοέλ Εμπίντ τους έριξε αρκετά στη regular season και έπειτα δεν υπήρχε επιστροφή.

Κάτι που οδηγεί σε όρεξη για κινήσεις το καλοκαίρι. Με τα ΜΜΕ από τις ΗΠΑ να αναφέρουν πως στόχος για τους Σίξερς είναι να φέρουν στη Φιλαδέλφεια έναν αστέρα, ικανό να τους ανεβάσει επίπεδο.

Μεταξύ αυτών των τριών βρίσκονται οι Ζακ ΛαΒίν, Τζίμι Μπάτλερ και Μπράντον Ίνγκραμ. Με τους Σίξερς να έχουν τόσο τα Draft picks, όσο και το cap space ως «όπλα», στο να κάνουν ένα μεγάλο trade. Άλλωστε οι ΛαΒίν και Ίνγκραμ έχουν δείξει τάσεις φυγής και το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό».

