Οι Πέισερς βρίσκονται σε τελικούς Ανατολής κάθε δέκα χρόνια από το 1994

Το μεγάλο κόλπο ολοκληρώθηκε για την Ιντιάνα, η οποία πήρε το Game 6 και 7 κόντρα στους Νικς και τσέκαρε το εισιτήριο της για τους τελικούς Ανατολής εκεί όπου θα βρει απέναντι της τους Σέλτικς.

Το τρελό με τους Πέισερς, είναι πως η ομάδα πηγαίνεται σε Eastern Finals κάθε δέκα χρόνια, ξεκινώντας από το 1994. Πάντως η Ιντιάνα ψάχνει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

To 1994 η ομάδα του Ρέτζι Μίλερ αποκλείστηκε από τους Νικς, ενώ το 2004 η παρέα των Ζερμέιν Ο'Νίλ, Μίλερ και Αρτέστ λύγισε από τους Πίστονς. Δέκα χρόνια μετά ο ηγέτης ήταν ο Πολ Τζορτζ που είχε δίπλα του, τους Στίβενσον-Γουέστ-Χίμπερτ, αλλά η Big Three των Χιτ τους έκοψε τον δρόμο. Μένει να δούμε αν ο Χαλιμπέρτον, ο Τέρνερ, ο Σιάκαμ και τα άλλα τα παιδιά θα γράψουν ιστορία.

1994: Αποκλείστηκε από τους Νικς στο Game 7

2004: Αποκλείστηκε από τους Πίστονς στο Game 6

2014: Αποκλείστηκε από τους Χιτ στο Game 6

2024: ?

