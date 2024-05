Μπρόνι Τζέιμς: «Δύσκολο να είμαι στη σκιά του Λεμπρόν, δέχομαι πολλή κριτική» (vid)

Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς που θα πάρει μέρος στο ερχόμενο draft του ΝΒΑ εξήγησε το πόσο δύσκολο να είναι να βρίσκεται στη σκιά του πατέρα του.

«Με όνομα βαρύ σαν ιστορία» θα προσπαθήσει να κάνει τη δική του καριέρα ο Μπρόνι Τζέιμς.

Ενόψει του draft στο ΝΒΑ τον επόμενο μήνα, ο γιος του Λεμπρόν παραχώρησε συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να ζει στη σκιά του διάσημου πατέρα του και ενός από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.

«Ναι, είναι σκληρό. Δύσκολο. Υπάρχει πολλή κριτική» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στο SiriusXM NBA Radio και συνέχισε: «Πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν γνωρίζουν τι έχω περάσει. Απλά προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο τις ευκαιρίες που μου παρουσιάζονται».

"It's tough. A lot of criticism gets thrown my way"



🔊Bronny James explains what it's like being the son of an all-time great@RobbieHummel | @BronnyJamesJr pic.twitter.com/DOsUpLSaIa