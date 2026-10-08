Superleague: Ανακοίνωσε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Οκτωβρίου
Ορίστηκε η ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Superleague, καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα συνεδριάσουν την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 14:00. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μία απόφαση που είχε ήδη δρομολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Αυγούστου του 2026.
Το πρώτο βασικό θέμα που θα περιλαμβάνει η ατζέντα αφορά την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026. Αμέσως μετά, θα τεθεί προς ψήφιση η απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας περιόδου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση διαφόρων τρεχόντων θεμάτων που απασχολούν τον συνεταιρισμό.
Η ανακοίνωση της Superleague
«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 16/10/2026 στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 24/08/2026 απόφαση – εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026».
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026».
3. Διάφορα».
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