Ο Έντουρντς χαιρετούσε ειρωνικά το κοινό στο Ντένβερ και ο Γιόκιτς του ζήτησε τον λόγο (vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς ήθελε να «πικάρει» τους φιλάθλους των Ντένβερ Νάγκετς, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έφτασαν σ' ένα ακόμα break απέναντι στους Νάγκετς, το οποίο έμελλε να ήταν και το πιο σημαντικό καθώς τους χάρισε το εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης.

Ο Άντονι Έντουαρντς, πριν ακόμα ολοκληρωθεί το Game 7 και ενώ ήταν δεδομένη η νίκη της ομάδας του, άρχισε να χαιρετά... ειρωνικά τους φιλάθλους στο Ντένβερ.

Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος του ζητούσε τον λόγο γι' αυτήν την ενέργεια. Ο «Ant» δεν πτοήθηκε από τον Σέρβο σέντερ και απλά αντιμετώπισε την όλη κατάσταση μ' ένα ακόμη ειρωνικό χαμόγελο γνωρίζοντας ότι ήταν ο νικητής του αγώνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό σκηνικό

Ant WAVED at Denver crowd in the final seconds of Game 7 win 😳 pic.twitter.com/sxlhxINQFc