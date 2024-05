Ο Άντονι Έντουαρντς παραδέχτηκε τα όσα είχε πει στα αποδυτήρια των Νάγκετς μετά το Game 5 και το 3-2 του Ντένβερ απέναντι στην ομάδα του.

Μετά το τέλος του 5ου αγώνα των play off μεταξύ Νάγκετς και Τίμπεργουλβς, η πλάστιγγα είχε γείρει ολοκληρωτικά στη μεριά του Ντένβερ.

Και ο λόγος ήταν απλός. Η παρέα του Γιόκιτς είχε επιστρέψει από το 0-2 και με τρεις σερί νίκες έφτανε στο «ματς μπολ» της πρόκρισης στα ημιτελικά της Δύσης.

Όμως ο Άντονι Έντουαρντς είχε αντίθετη άποψη! Μετά την επιβλητική εμφάνιση των Τίμπεργουλβς στο Game 6 και την ισοφάριση της σειράς σε 3-3, ο σούπερ σταρ της Μινεσότα παραδέχτηκε ύστερα από σχετική ερώτηση τα όσα είχε πει στο «σταφ» των Νάγκετς στα αποδυτήρια του Ντένβερ.

«Και βέβαια! Το γνωρίζουν όλοι. Ήταν εκεί. Τους είπα 'θα τα πούμε στο Game 7 καρ@@@ηδες» ήταν η χαρακτηριστικά ατάκα του «Ant» ο οποίος λίγο μετά την έναρξη της 4ης περιόδου στο Game 6 και με τη διαφορά στο +33 για τους Τϊμπεργουλβς, έδειχνε με τα δάχτυλά του το Game 7.

Η ατάκα του Άντονι Έντουαρντς...

Reporter: "Did you really tell the locker room staffer in Denver you were going to be back for Game 7?"



Anthony Edwards': "Hell yeah! They know. Y'all was in there. I told them, 'I'll see y'all motherf*ckers for Game 7.'" 🤣pic.twitter.com/IR3SMjQKWN