Μπορεί η ομάδα του να είχε χάσει με 45 πόντους διαφορά, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έχασε το χιούμορ του μετά το τέλος του Game 6 κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Η έννοια της φράσης «άλλος κόσμος το ΝΒΑ» αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του Σέρβου σέντερ και MVP της φετινής σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον πλανήτη.

Οι Ντένβερ Νάγκετς γνώρισαν βαριά ήττα στο 6ο ματς των play off από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 115-70 αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έχασε το χιούμορ του. Ακόμα και μετά το -45 είχε τον... δικό του τρόπο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου!

«Για την ακρίβεια τους κερδίζαμε με 9-2, σωστά; Δεν ήταν καλά τα πράγματα για εκείνους σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «Τζόκερ» προκαλώντας φυσικά τα γέλια στην αίθουσα.

Πάντως δεν παρέλειψε να πει επίσης ότι «μας τιμώρησαν για τα καλά. Ήταν καλύτεροι σε όλα τα σημεία του ματς...»

Nikola Jokic:



“Actually, we had them like 9-2 score…right? It didn't look good for them in that period, you know?" 😂



(h/t @cjzero)



pic.twitter.com/pFkrdsgM9Z