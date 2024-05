Οι Σέλτικς δείχνουν συνέπεια τα τελευταία χρόνια μέχρι τους τελικούς Ανατολής.

Οι Σέλτικς πήραν εύκολα το Game 5 κόντρα στους Καβς και έκλεισαν θέση για τους τελικούς της Ανατολής με απίθανο Αλ Χόρφορντ. Οι Κέλτες συνεχίζουν την παράδοση που τους θέλει να φτάνουν στους τελικούς της Ανατολής τα τελευταία χρόνια.

Για τρίτη σερί σεζόν και έκτη φορά τα οκτώ τελευταία χρόνια, οι Κέλτες φτάνουν στους τελικούς Ανατολής. Tόσα χρόνια γυροφέρνουν το πρωτάθλημα, αλλά πάντα λυγίζουν στην κρίσιμη στιγμή.

Οι Σέλτικς ψάχνουν το πρώτο πρωτάθλημα τους μετά το 2008 και την φοβερή Big Three που είχαν δημιουργήσει οι Πιρς, Άλεν και Γκαρνέτ, ενώ στη θέση του point guard υπήρχε ο Ρόντο.

For the third consecutive year and the sixth time in the past eight years, the Boston Celtics have reached the Eastern Conference Final.



