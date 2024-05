Ο Ρούντι Γκομπέρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 75.000 δολαρίων από το ΝΒΑ για μια κίνηση που έκανε προς τους διαιτητές.

Δεν τη γλίτωσε ο Γάλλος σέντερ. Ο Ρούντι Γκομπέρ τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ με πρόστιμο 75.000 δολαρίων, αφού έκανε μια κίνηση με τα χέρια του προς τους διαιτητές σαν να τους λέει πως χρηματίστηκαν, μετά από ένα σφύριγμα στο Game 4 κόντρα στους Νάγκετς.

Ο σέντερ των Τίμπεργουλβς είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 100.000 δολαρίων για την ίδια χειρονομία προς τους διαιτητές δύο μήνες πριν. Οι... λύκοι δέχθηκαν δύο σερί break από τους Νάγκετς και η σειρά πλέον βρίσκεται στο 2-2.

Δειτε το video με την κίνηση του Γκομπέρ

The NBA has fined Rudy Gobert $75,000 for making a money gesture at a referee after a call in Game 4 of Timberwolves-Nuggets.



He was fined $100,000 for making the same gesture at the officials 2 months ago.pic.twitter.com/wVkVc5baBJ