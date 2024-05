Χάρνταγουεϊ: «Όταν δεν παίζει ο Ντόντσιτς, η μπάλα γυρίζει καλύτερα» (vid)

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ, παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και πατέρας του νυν παίκτη των Ντάλας Μάβερικς Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, στάθηκε στην... κατάχρηση της ντρίπλας από πλευράς του Λούκα Ντόντσιτς.

Την δική του άποψη εξέφρασε ο πάλαι ποτέ μπασκετμπολίστας των Γουόριορς, Χιτ, Μάβερικς, Νάγκετς και Πέισερς την δεκαετία του '90.

Ο λόγος για τον Τιμ Χάρνταγουεϊ, πατέρα του νυν γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς καθώς συμφώνησε με μια... ανώνυμη άποψη ότι οι Μαβς λειτουργούν καλύτερα και πιο ομαδικά όταν δεν αγωνίζεται ο Σλοβένος σούπερ σταρ.

«Εγώ είμαι αυτός που δίνει πληροφορίες στον Τιμ (σ.σ. αναφέρονταν στον γιο του). Όχι ο Τιμ σε εμένα. Είμαι πολύ περισσότερα χρόνια στον χώρο από εκείνον και καταλαβαίνω το μπάσκετ καλύτερα από τον γιο μου. Δίνω έμφαση στις λεπτομέρειες και είναι κάτι που του το λέω. Όπως το λέω και σε όλους όσους ζητάνε την άποψή μου» ανέφερε αρχικά ο Χάρνταγουεϊ και συνέχισε:

«Όταν δεν παίζει ο Λούκα ή όταν αποσύρεται στον πάγκο, η μπάλα γυρίζει καλύτερα και έτσι μπαίνουν στην εξίσωση της επίθεσης περισσότεροι παίκτες. Η μπάλα περνάει από όλους τους παίκτες. Δεν λέω ότι τους αρέσει όταν ο Λούκα είναι εκτός αγώνα, αλλά ότι αναμειγνύονται περισσότερο στην επίθεση».

"When Luka's not playing, the ball moves better."



