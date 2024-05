Ο Γκλεν Ντέιβις, μέλος των πρωταθλητών Μπόστον Σέλτικς, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 μηνών, μετά την εμπλοκή του σε κύκλωμα που έκανε απάτησ στο σύστημα ασφάλισης των παικτών του ΝΒΑ.

Από το δακτυλίδι του πρωταθλητή και μία καριέρα στο ΝΒΑ, ο Γκλεν Ντέιβις θα καταλήξει πίσω από τα σίδερα της φυλακής! Ο άλλοτε σέντερ των Μπόστον Σέλτικς και των Ορλάντο Μάτζικ είχε συλληφθεί το 2021 ως μέλος μιας σπείρας που είχε προβεί σε απάτη με το σύστημα ασφάλισης των παικτών του ΝΒΑ!

Το 2023 καταδικάστηκε για το αδίκημα, με το δικαστήριο να αποφασίζει, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ότι θα πρέπει να περάσει 40 μήνες σε φυλακή. Και όταν αποφυλακιστεί, θα έχει τρία επιτήρησης.

Ο Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε 514 ματς στο ΝΒΑ (με 8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ μέσο όρο), ενώ κέρδισε σχεδόν 35 εκατομμύρια δολάρια, μετά από 9 σεζόν στη λίγκα.

