Ο Μάικ Μαλόουν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Οι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Νάγκετς μέσα στο Ντένβερ, έκαναν το 2-0 στη σειρά και πλέον έχουν γίνει το απόλυτο φαβορί για πρόκριση. Οι Νάγκετς είχαν πολλά νεύρα κατά τη διάρκεια του ματς. Ο Μάρεϊ πέταξε αντικείμενο στο παρκέ ενώ το ματς παιζόταν και έκανε κίνηση «ότι οι διαιτητές χρηματίστηκαν».

Έξαλλος έγινε και ο προπονητής του Ντένβερ, Μάικ Μαλόουν. Διαμαρτυρήθηκε για μια φάση με τον Έντουαρντς και μπήκε στο παρκέ έξαλλος. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Κόλλησε και το πρόσωπο του σε διαιτητή. Πάντως δεν δέχθηκε τεχνική ποινή για τη συμπεριφορά του. Απίστευτο.

Mike Malone screaming at Marc Davis while guys from both teams yelled at Marc Davis was peak Marc Davis. pic.twitter.com/VEjcQp7ahQ