Ο Τζαμάλ Μάρεϊ... ξέφυγε από τα όρια στο ματς των Νάγκετς με τους Τίμπεργουλβς.

Οι Νάγκετς βρίσκονται πλέον στα σχοινιά, αφού οι Τίμπεργουλβς έκαναν δεύτερο break στο Ντένβερ και προηγούνται στη σειρά με 2-0. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής του Game 2 εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Αρχικά έκαναν κίνηση με το χέρι ότι οι διαιτητές χρηματίστηκαν, ενώ στη συνέχεια και ενώ το ματς παιζόταν, πέταξε ένα αντικείμενο στο παρκέ. Μια θερμαντική κομπρέσα. Μια κίνηση που ήταν πολύ επικίνδυνη, αφού θα μπορούσε να την πατήσει κάποιος και να τραυματιστεί. Σε αυτή την ενέργεια στάθηκε και ο head coach των λύκων μετά το ματς, δείχνοντας την αγανάκτηση του για τον Καναδό γκαρντ.

Πάντως ο Μάρεϊ δεν δέχθηκε ούτε μια τεχνική ποινή!

Did Jamal Murray make the money sign at the official? 🤔 Rudy Gobert was fined $100,000 for making the gesture at the officials 2 months ago. pic.twitter.com/ObR2txfLLV

Jamal Murray throwing a heat pack onto the floor during live play could get him suspended for Game 3, and it would be merited. Unbelievably unprofessional and worse: dangerous. pic.twitter.com/xR8yp2lAxb