Ο Πορζίνγκις δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια των Σέλτικς στους ημιτελικούς Ανατολής.

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί όπως όλα δείχνουν η Βοστώνη στους ημιτελικούς Ανατολής. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πιθανότατα θα χάσει όλη τη σειρά. Οι Σέλτικς περιμένουν τον αντίπαλο τους που θα προκύψει από το ζευγάρι των Μάτζικ με τους Καβς.

Υπάρχει πάντως ελπίδα πως θα μπορέσει να επιστρέψει στη δράση, αν οι Κέλτες προκριθούν στους τελικούς της περιφέρειας. Τη θέση του στο «5» καλύπτει ο Χόρφορντ πρωτίστως και με μικρότερο ρόλο ο Κορνέ.

Στη σειρά με τους Χιτ, ο Λετονός ψηλός είχε 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ κατά μέσο όρο.

