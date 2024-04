Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Θα κάνει δυνατή προπόνηση, θα δούμε αν θα παίξει στο Game 4»

Ο Ντοκ Ρίβερς εξήγησε τα νεότερα για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραπέμποντας στην αυριανή ημέρα (Κυριακή) ενόψει του Game 4 με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δουλεύει καθημερινά για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς. Η σειρά με τους Ιντιάνα Πέισερς έχει φτάσει στο Game 4, με το σκορ να είναι εις βάρος των Μπακς (2-1).

Ο Ντοκ Ρίβερς περιμένει και ο ίδιος την επιστροφή του Greek Freak, η οποία ζυγώνει. «Θα κάνει προπόνηση αύριο. Θα μπει δυνατά από νωρίς και θα πάρουμε την απόφαση», είπε ο προπονητής των Μπακς. Προτού συμπληρώσει τα... αρνητικά νέα: «Αμφιβάλλω (αν θα παίξει στο Game 4), αλλά θα δούμε».

Θυμίζουμε ότι ο Giannis έχασε, λόγω τραυματισμού, τα τελευταία ματς της κανονικής περιόδου και φυσικά τα τρία ματς των play off. Παράλληλα, οι Μπακς δεν ξέρουν αν μπορούν να υπολογίζουν στον Ντέμιαν Λίλαρντ για το Game 4, αφού έχει πρόβλημα στον αχίλλειο.

Doc Rivers said that Giannis Antetokounmpo has an off day today.



Rivers: “He’s working out tomorrow. He’s going to go hard early and then we’re going to make a decision after that.”



Could Giannis work out early and be cleared to play?



Rivers: “I doubt it, but we’ll see.”