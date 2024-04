Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχλίλλειο, του τοποθετήθηκε ειδική μπότα και η συμμετοχή του στο Game 4 απέναντι στους Πέισερς είναι εξαιρετικά αμφίβολη1

Τα προβλήματα για τους Μιλγουόκι Μπακς αυξάνονται! Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αποκόμισε πρόβλημα στον αχίλλειο στο Game 3 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό το λόγο του τοποθετήθηκε ειδική μπότα. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως η συμμετοχή του στο Game 4 (ξημερώματα Δευτέρας, 02:00) είναι εξαιρετικά αμφίβολη έως απίθανη.

Μπακς: Συναγερμός με νέο πρόβλημα του Λίλαρντ!

Θυμίζουμε ότι οι Μπακς αγωνίζονται χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει χάσει τα τρία πρώτα ματς της σειράς και είναι ακόμα άγνωστο πότε θα επιστρέψει.

Επιπλέον, στο Game 2 της σειράς, υπέστη διάστρεμμα ο Κρις Μίντλετον, ωστόσο αγωνίστηκε στο Game 3 και ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του.

