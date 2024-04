Ο Ναζ Ριντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι ο νέος καλύτερος «6ος παίκτης» στο ΝΒΑ.

Ο Ναζ Ριντ έγινε ο πρώτος παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς που κερδίζει το βραβείο του καλύτερου «6ου παίκτη». Το κέρδισε κυριολεκτικά στο... νήμα από τον Μαλίκ Μονκ των Σακραμέντο Κινγκς, αφού είχαν τις ίδιες ψήφους για τη 2η θέση (39) και την 3η (10), ωστόσο ο Ριντ πήρε 45 ψήφους για την 1η θέση, ενώ ο Μονκ 43!

Σύμφωνα με το ΝΒΑ η διαφορά των μόλις 10 βαθμών ανάμεσα στους δύο παίκτες είναι η μικρότερη στην ιστορία του βραβείου, από τη σεζόν 2002-2003 όταν και καθιερώθηκε.

Παράλληλα, ο Ριντ έγινε ο τρίτος παίκτης που το κερδίζει και δεν έχει γίνει draft. Προηγήθηκαν οι Τζον Σταρκς (1997) και Ντάρελ Άρμστρονγκ (1999).

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 13.5 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα, με τους Τίμπεργουλβς να καταλαμβάνουν το Νο2 της Δύσης, ενώ διαδέχθηκε τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, ο οποίος το είχε κερδίσει ως παίκτης των Μπόστον Σέλτικς.

