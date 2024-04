Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στα play off του ΝΒΑ.

Εντυπωσιάζει ο Λούκα Ντόντσιτς και στα φετινά play off. Ο Luka Magic ήταν πρωταγωνιστής του break των Μάβερικς στο Game 2 κόντρα στους Κλίπερς και τελείωσε με 32 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ και ένα σπουδαίο τρίποντο λίγο πριν το τέλος.

Πάντως συνολικά η παρουσία του Σλοβένου σταρ στην καριέρα του στα play off είναι εντυπωσιακή. Μέχρι στιγμής έχει παίξει 30 ματς και έχει καλύτερους μέσους όρους από τον ΛεΜπρόν σε σχέση με τα δικά του πρώτα 30 ματς στην postseason.

Ο Λούκα έχει 27.6 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 7.8 ασιστ, τη στιγμή που ο Βασιλιάς είχε ξεκινήσει με 27.6 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ στα πρώτα 30 ματς του.

