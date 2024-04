Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το πρώτο ματς των play off απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, με τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Πριν από μερικά 24ωρα ο έγκυρος ρεπόρτερ του «The Athletic», Σαμς Τσαράνια, ανέφερε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάσει τη σειρά με τους Πέισερς.

Τα πιο αισιόδοξα σενάρια τον θέλουν να δίνει το «παρών» κατά τη διάρκεια της σειράς, ενώ θεωρείται πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να απουσιάσει από τα δύο πρώτα παιχνίδια.

Πάντως στην επίσημη τοποθέτησή τους για την κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ, οι Μιλγουόκι Μπακς τον «έδωσαν» ως αμφίβολο για το Game 1.

Τα ρεπορτάζ στο Μιλγουόκι αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο πρώτο ματς και αυτό διότι δεν έχει προπονηθεί καθόλου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μετά τον τραυματισμό στη γάμπα.

Συγκεκριμένα η «Journal Sentinel» ανέφερε ότι ο Ντοκ Ρίβερς προετοιμάζει (τουλάχιστον) το πρώτο ματς χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Αντετοκούνμπο στο ρόστερ αλλά αντίθετα οι Πέισερς για τον... φόβο των Ιουδαίων προετοιμάζουν το δικό τους παιχνίδι λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο Γιάννης θα παίξει κανονικά.

Giannis Antetokounmpo is officially listed as doubtful (left soleus strain) for Game 1 on Sunday on the 6:30 p.m. ET injury report.



He is the only Bucks player listed on the injury report.