O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στα πρώτα ματς της σειράς κόντρα στους Πέισερς, αλλά υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμος στη συνέχεια.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνωρίζουν τον αντίπαλό τους στον πρώτο γύρο των play off του NBA, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι το πότε ακριβώς θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι έδωσε το status για τον ηγέτη των ελαφιών, αναφέροντας με tweet του πως ο Γιάννης δεν θα αγωνιστεί στα πρώτα ματς της σειράς κόντρα στην Ιντιάνα. Ωστόσο συμπλήρωσε πως υπάρχει αισιοδοξία πως θα επιστρέψει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σειράς εξαιτίας της αποθεραπείας του στον πελματικό μυ (εσωτερικό μέρος στο γαστροκνήμιο).

Οι Μπακς έχουν παίξει 5 ματς φέτος με την Ιντιάνα και έχασαν τα 4 από αυτά, κάτι που κάνει ακόμα πιο αναγκαία την γρήγορη επιστροφή του Αντετοκούνμπο. To Game 1 στο Μιλγουόκι στις 22/4 στις 05:00 τα ξημερώματα.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are preparing to be without two-time MVP Giannis Antetokounmpo for the start of their opening round series against the Indiana Pacers, but are hopeful treatment on his left calf strain will allow him to return sometime later in the series. pic.twitter.com/8p0wCiRSRl