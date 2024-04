Ο Λάρι Νανς Jr. εξήγησε πως θα πόνταρε στους Πέλικανς για την πρόκριση στη σειρά με τους Θάντερ και αμέσως... ανασκεύασε αφού πρώτα ξεκαθάρισε ότι δεν παίζει στοίχημα και αναφέρθηκε στον Τζοντέι Πόρτερ!

Οι Πέλικανς επικράτησαν των Κινγκς με 105-98 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα play off ως το νο.8 της Δύσης, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Σακραμέντο του Σάσα Βεζένκοβ.

Πλέον η Νέα Ορλεάνη θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τους Θάντερ στον α' γύρο των play off και ο Λάρι Νανς κλήθηκε να δώσει τα προγνωστικά του για τη σειρά με την Οκλαχόμα, εξηγώντας πως θα πόνταρε στην ομάδα του.

Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε τι είπε και αμέσως... ανασκεύασε αφού πρόσφατα το ΝΒΑ επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό στον Τζοντέι Πόρτερ για παράνομο στοίχημα και όλοι ξεράθηκαν στα γέλια.

«Με όλο τον σεβασμό, θα πόνταρα στους Πέλικανς... Όχι, δεν παίζω στοίχημα! Όχι Τζοντέι Πόρτερ! ΔΕΝ παίζω στοίχημα. Δεν στοιχματίζω πουθενά, δεν έχω καμία εφαρμογή, δεν ξέρω τίποτα από αυτά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νανς για τη σειρά Θάντερ - Πέλικανς.

"Respectfully, I'm bettin' on the Pels... I'm not betting. No Jontay Porter. I'm not BETTING. I'm not betting on anything. I don't own a betting app, none of that."



- Larry Nance Jr. on the Pelicans-Thunder series 😭pic.twitter.com/QunoOTt3cT