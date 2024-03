Χόλιντεϊ για Μπακς: «Ας μου έλεγαν μια μέρα πριν ότι θα με ανταλλάξουν, όχι 5 λεπτά πριν» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ δεν ξεχνά τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τους Μπακς.

Οι Μπακς είχαν πετύχει την κίνηση-βόμβα τον Σεπτέμβρη του 2023, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήγει στους Μπλέιζερς αρχικά και στη συνέχεια στους Σέλτικς

Μάλιστα ο Χόλιντεϊ σε συνέντευξη του λίγες ώρες πριν την ανταλλαγή του, είχε είπε πει πως ήθελε να μείνει στα ελάφια για πάντα και δεν θέλει να παίξει για άλλη ομάδα. Και λίγο μετά, τα ελάφια τον... αποχαιρέτησαν.

Ο γκαρντ της Βοστώνης έδειξε πόσο τον ενόχλησε ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση οι Μπακς, μιλώντας στο podcast του Ντρέιμοντ Γκριν: «Τουλάχιστον ας μου το έλεγαν μια μέρα πριν (ότι θα τον ανταλλάξουν), όχι 5 λεπτά πριν».

Jrue Holiday wasn’t a fan of how Milwaukee handled the Dame trade



"At least let me know 24 hours in advance, not 5 minutes in advance"



(🎥 @TheVolumeSports )



pic.twitter.com/DU5BcHXCKm