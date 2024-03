Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Λος Άντζελες θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους για μία ακόμη φορά την τρέχουσα σεζόν (01:30). Μόνο που υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο η αναμέτρηση να διεξαχθεί δίχως τους δύο σούπερ σταρ τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι για μία ακόμη φορά στη λίστα των αμφίβολων, έχοντας τενοντοπάθεια στον αριστερό μηρό. Με τη συγκεκριμένη ενόχληση να υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες και να του στερεί τη συμμετοχή στην αναμέτρηση των Μπακς απέναντι στους Σανς.

Όσο για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς; Αισθάνεται ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο, ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί επίσης για αρκετό καιρό. Συμπτωματικά, το προηγούμενο ματς που έχασε, λόγω των ενοχλήσεων, ήταν το προηγούμενο ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις 8 Μαρτίου.

The Bucks have submitted their injury report for Tuesday’s game vs. the Lakers.



Probable

Giannis Antetokounmpo (left hamstring tendinopathy)

Khris Middleton (left ankle sprain)



Questionable

MarJon Beauchamp (back spasms)



Out

Livingston, Galloway, Rollins, Washington (G-League)