Με τρομερά νούμερα στην επίθεση, ο Τζέιλεν Γκριν οδηγεί τους Χιούστον Ρόκετς και πιάνει τους κορυφαίους σκόρερ της λίγκας τον Μάρτιο.

Ο Τζέιλεν Γκριν κάνει μυθικά πράγματα αυτόν τον μήνα για τους Χιούστον Ρόκετς. Οι «ρουκέτες» τρέχουν σερί οκτώ συνεχόμενων νικών, παρότι έχασαν τον Αλπερέν Σενγκούν στο παιχνίδι απέναντι στους Κινγκς. Αυτό δεν τους κόστισε γιατί βρήκαν έναν πρωταγωνιστή που έκανε το δικό του step up.

Ο 22χρονος γκαρντ βρήκε χώρο και ευκαιρίες να δείξει πόσο σπουδαίος σκόρερ είναι. Τα ξημερώματα υπέγραψε την όγδοη σερί νίκη των Ρόκετς επί των Τζαζ, σκοράροντας 41 πόντους. Με αυτήν τη 40άρα του μπήκε και σε ένα κλειστό κλαμπ για τον μήνα Μάρτιο.

Ο Γκριν έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης με 300 ή περισσότερους πόντους σε αυτόν τον μήνα, μπαίνοντας σε μία λίστα με μερικούς από τους καλύτερους σκόρερ της λίγκας. Συγκεκριμένα δίπλα του βρίσκονται οι Λούκα Ντόντσιτς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ δίνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερο βάρος σε ό,τι έχει πετύχει ως τώρα.

Συνολικά ο Γκριν στη σεζόν γράφει πολύ καλά νούμερα, έχοντας σε 70 παιχνίδια 19.5 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους μέσους όρους του το τελευταίο διάστημα.

Players with 300+ points this month:



Luka Doncic

Kevin Durant

Jayson Tatum



And Jalen Green. pic.twitter.com/Pjvgpgqjyx