Στο... πνεύμα της εποχής και ο Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος ξεκινάει το δικό του podcast μαζί με τον «παλιό» σε αυτή τη διαδικασία, Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Η αγάπη για το μπάσκετ και η θέληση για να μοιραστεί τις γνώσεις του, οδήγησαν τον Λεμπρόν Τζέιμς στο να ξεκινήσει το δικό του podcast μαζί με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Την Τρίτη (19/3) θα βγει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο του «Mind the Game» όπως θα ονομάζεται το εν λόγω podcast, όπου ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ θα αναλύει και θα εξηγεί το παιχνίδι του μπάσκετ: «Είμαι πραγματικά περήφανος για ό,τι κάναμε για να καινοτομήσουμε στα αθλητικά μέσα» είπε αρχικά ο Λεμπρόν στο «The Athletic» και συνέχισε:

«Όταν κάνω κάτι όπως τώρα το podcast, το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι αν θα το παρακολουθούσαμε εγώ και οι φίλοι μου. Αυτό συμβαίνει σίγουρα με το 'Mind the Game'. Δεν χρειάζεται να είναι τα πάντα για την κουλτούρα και τα κλικ στο διαδίκτυο.»

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος έχει την... τεχνογνωσία των podcast και αυτό διότι έχει ήδη το δικό του με το όνομα «The Old Man And The Three».