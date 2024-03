Η Μπασκόνια έχει εδραιωθεί στις θέσεις 7-10 που οδηγούν στο Play In της EuroLeague και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Μάρκους Χάουαρντ ο οποίος κάνει μυθικά πράγματα την τελευταία εβδομάδα, σκοράροντας 100 πόντους σε τρεις αγώνες και 81 λεπτά!

Ο Μάρκους Χάουαρντ επηρεάζει όσο κανείς άλλος το παιχνίδι της Μπασκόνια. Ο 25χρονος γκαρντ, ο οποίος φέτος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη Βιτόρια, είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο παίκτης που λειτουργεί ιδανικά στον ρόλο του εκτελεστή και αυτός στον οποίο οφείλεται εν πολλοίς η πορεία των Βάσκων.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Χάουαρντ και τις τρομερές επιδόσεις του με την Μπασκόνια ήταν η εμφάνισή του απέναντι στη Γρανάδα για την ισπανική λίγκα το Σάββατο 16/3.

Ο Αμερικανός γκαρντ σμπαράλιασε κάθε αμυντικό πλάνο των φιλοξενούμενων, οδηγώντας τους Βάσκους στη νίκη με 104-88 και γεμίζοντας τη στατιστική του με 37 πόντους και 10/14 τρίποντα.

Εξάλλου, τα 10 τρίποντα του Χάουαρντ συνιστούν ρεκόρ στη Liga Endesa για παίκτη της Μπασκόνια που έχει μπροστά της τους αγώνες με την Παρτιζάν (19/3, εκτός) και Ζαλγκίρις (21/3, εκτός), διεκδικώντας μια θέση που οδηγεί στο Play In της EuroLeague. Σε κάθε περίπτωση, ο Χάουαρντ είναι... in the zone, σημειώνοντας 100 πόντους στους τελευταίους τρεις αγώνες των Βάσκων!

Η εβδομάδα της 100άρας

Η αρχή έγινε στις 10 Μαρτίου, οδηγώντας την Μπασκόνια στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 103-96 για την ισπανική λίγκα, σημειώνοντας 37 πόντους και παίρνοντας 22 προσπάθειες για τρίποντο (8/22)! Παρεμπιπτόντως, οι Βάσκοι τελείωσαν εκείνο τον αγώνα με 15/45 τρίποντα.

Ακολούθησε το one Howard show στο 88-73 επί της Αρμάνι Μιλάνο στις 14 Μαρτίου για τη EuroLeague, σημειώνοντας 26 πόντους με 4/10 τρίποντα και το περασμένο Σάββατο σταμάτησε στους 37 πόντους κόντρα στη Γρανάδα. Συνολικά, λοιπόν ο Μάρκους Χάουαρντ πέτυχε 100 πόντους σε τρεις αγώνες, μένοντας στο παρκέ για 81 λεπτά σε αυτό το διάστημα, έχοντας 27 λεπτά μ.ό. ανά παιχνίδι.

vs Μπαρτσελόνα (10/3)

37 πόντοι

3/6 δίποντα

8/22 τρίποντα

7/8 βολές

2 ριμπάουντ

2 ασίστ

1 κλέψιμο

2 λάθη

σε 29:45

vs Αρμάνι Μιλάνο (14/3)

26 πόντοι

5/7 δίποντα

4/10 τρίποντα

4/5 βολές

4 ριμπάουντ

1 ασίστ

2 λάθη

20 PIR

σε 24:49

vs Γρανάδα (16/3)

37 πόντοι

2/5 δίποντα

10/14 τρίποντα

3/3 βολές

1 ασίστ

31 PIR

σε 27:25