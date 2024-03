«Έφυγε» ο αδελφός του Αρ Τζέι Μπάρετ

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ θρηνεί το χαμό του αδελφού του, Νέιθαν.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ και η οικογένειά του βιώνουν μια από τις δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Ο αδελφός του παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, Νέιθαν, «έφυγε» από τη ζωή, με την επίσημη ανακοίνωση να μην αναφέρει την ηλικία του, αλλά και την αιτία του θανάτου.

«Ενώ η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από αυτή τη μεγάλη απώλεια, θα συνεχίσουμε να εκτιμούμε τις μνήμες και το χρόνο που περάσαμε μαζί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Canada Basketball & Toronto Raptors Announce RJ Barrett’s Younger Brother Nathan Barrett, Has Passed Away. Condolences To The Family & Rest In Peace #RJBarrett #NathanBarrett pic.twitter.com/SuUuR8HhjX