Ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ πέταξε προς το καλάθι των Κιγνκς και παρά την ήττα των Μπακς, χάρισε μία από τις φάσεις της βραδιάς!

Οι Μπακς ήταν κάκιστοι στο Σακραμέντο και μοιραία ηττήθηκαν με 129-94, αλλά ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ θα έχει κάτι να θυμάται από τη βραδιά. Και αυτό δεν είναι άλλο από το εντυπωσιακό του κάρφωμα που ξεσήκωσε μέχρι και τον πάγκο των Σακραμέντο Κινγκς.

Το Νο36 του φετινού Draft πέρασε πάνω από τον Σλόουσον και γραπώνοντας ένα επιθετικό ριμπάουντ, κάρφωσε μετά από ένα τρομερό άλμα. Αυτό το φόλοου κάρφωμα δικαιούται μια από τις θέσεις στις καλύτερες στιγμές της ημέρας αναμφίβολα!

Andre Jackson Jr.'s head was ABOVE THE RIM on this putback slam 😳 pic.twitter.com/omVUf3TvTJ