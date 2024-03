Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, οι Λέικερς επιβλήθηκαν των Μπακς με 123-122.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώπισαν εκτός έδρας τους Λος Άντζελες Λέικερς και έπειτα από μία τρομερή ματσάρα, οι γηπεδούχοι επικράτησαν στις λεπτομέρειες με 123-122, σε μία βραδιά όπου ο Ράσελ... πετούσε φωτιές και ολοκλήωσε με 44 πόντους κόντρα στο triple double του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα από την Καλιφόρνια ανεβάζει το ρεκόρ της στο 35-30 ενώ από την άλλη, τα «ελάφια» πέφτουν στο 41-23.

Λέικερς – Μπακς: Το ματς

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού φάνηκε πως ο αγώνας θα είχε χαρακτήρα ντέρμπι. Στο 7:42 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου ο Μπρουκ Λόπεζ έκανε το 12-8 για τα «ελάφια», ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν και στο 6:45 έφεραν το ματς και πάλι στα ίσα, με το σκορ στο 14-14. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά (21-16, 4:15) και παρέμειναν γύρω στο +5 μέχρι το τέλος του δωδεκαλέπτου που έληξε 30-24.

Οι Λέικερς μπήκαν ξανά στο παρκέ φανερά βελτιωμένοι και πήραν μάλιστα τα ηνία στο προβάδισμα με τον Ράσελ στο 9:42 (35-33). Στα μισά της δεύτερης περιόδου μάλιστα απέκτησαν και απόσταση με τον Ρέντις να κάνει στο 6:21 το 51-43. Οι Μπακς όμως διατηρήθηκαν σε κοντινή απόσταση και το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 67-63.

With this triple, Damian Lillard passes Reggie Miller for 4th on the All-Time 3-pointers list with 2,561!



MIL-LAL Live on ESPN pic.twitter.com/EBGBiwisEh — NBA (@NBA) March 9, 2024

Με την έναρξη του δεύτερου μισού, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασιστικά και έφτασαν τη διαφορά σε απόσταση «αναπνοής» (73-72, 9:49). Οι Λέικερς κράτησαν το πάνω χέρι στον ρυθμό της αναμέτρησης αλλά από τα μισά και ύστερα της περιόδου οι Μπακς άρχισαν πάλι να «ροκανίζουν» τη διαφορά. Ο Αντετοκούνμπο στο 3:55 έφερε τα «ελάφια» στο -3 (86-83) με την περίοδο να ολοκληρώνεται τελικά με το σκορ στο 96-90.

Η ομάδα από το Μιλγουόκι είχε εκ νέου την ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν στο 10:26 το σκορ ήταν στο 97-94 αλλά για μία ακόμη φορά, αυτή η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη. Στο 8:15 η απόσταση έφτασε σε διαφορά ενός μόλις πόντου (100-99), με τους γηπεδούχους όμως να δείχνουν ξανά ψυχραιμία και να διατηρούνται μπροστά. Τελικά ο Λίλαρντ ήταν εκείνος όπου στο 7:16 έκανε το 103-103 και έφερε την ισοπαλία στο ματς μετά από πολύ ώρα. Μετά από δύο εύστοχες βολές, οι Μπακς έφτασαν ξανά στο -1 (110-109, 4:04), με το παιχνίδι να έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο 2:53 έδωσε μετά από ώρα το προβάδισμα στην ομάδα του (111-110) με τους Λέικερς να απαντούν άμεσα αλλά τον Greek Freak να κάνει και αυτός το ίδιο για το 114-112. Ο Λίλαρντ βρήκε και αυτός στόχο αυξάνοντας την απόσταση στο +6!

Giannis (34 PTS) and DLo (42 PTS) trade buckets down the stretch in the 4Q!



Bucks lead 122-121 with 39 seconds left in the game!



MIL-LAL Live on ESPN pic.twitter.com/ofbLcFG3TF — NBA (@NBA) March 9, 2024

Το τελευταίο λεπτό άρχισε με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο να είναι σε απόσταση ενός καλαθιού. Ο Αντετοκούνμπο στο 0:49 έκανε το 122-118 ενώ ο Ράσελ 10 δευτερόλεπτα αργότερα, με καλάθι και φάουλ μείωσε στο 122-121. Ύστερα από το time out, ο Ράσελ στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα έδωσε το προβάδισμα στους Λέικερς με 123-122, με τους παίκτες να επιστρέφουν στους πάγκους με νέα διακοπή. Το σουτ του Λίλαρντ μπλοκαρίστηκε από τον Ντινγουίμπι και κάπως έτσι οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη στο απόλυτο «θρίλερ»

DLo sealed the win and tallied 44 PTS with this CLUTCH bucket 🥶 https://t.co/luvNpcuDug pic.twitter.com/X7yH4WTB7a — NBA (@NBA) March 9, 2024

Η εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ακόμη αρχηγική εμφάνιση για τους Μιλγουόκι Μπακς. Σε συνολικά 38:41 λεπτά εντός παρκέ, ο Greek Freak σημείωσε 34 πόντους (13/20 δίποντα, 5/7 βολές, 1/3 τρίποντα) ενώ παράλληλα μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 12 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 67-63, 96-90, 123-122