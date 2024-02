Ο «Βασιλιάς» μοιάζει ασταμάτητος και έχει βάλει στόχο να σπάσει το όριο των συνολικά 40Κ πόντων στην καριέρα του.

Οι Λέικερς κατάφεραν να επιβληθούν των Κλίπερς στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, έπειτα από ένα πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι το οποίο έληξε 116-112 υπέρ της ομάδας του «Βασιλιά».

Μπορεί ο ίδιος πλέον να είναι 39 χρονών, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται ότι μπαίνει εμπόδιο στο να πραγματοποιεί ηγετικές εμφανίσεις, όπως η πιο πρόσφατη όπου σε 37:01 λεπτά εντός παρκέ, μπόρεσε να βάλει 34 πόντους ενώ παράλληλα μοίρασε 8 ασίστ και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Αυτή η επίδοση γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερη σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέον ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειάζεται μόλις 40 πόντους από το να συμπληρώσει τους 40.000 και να ξεπεράσει ένα ακόμη όριο το οποίο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει κανείς άλλος.

