Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε μέλος ενός κλειστού club μετά το triple double κόντρα στην Γουάσινγκτον.

Το Ντένβερ δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 130-110 των Γουίζαρντς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι για άλλη μια φορά εκπληκτικός. Ο Joker τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 19 ριμπάουντ 15 ασίστ, κάνοντας το κομμάτι του ξανά.

Ο Σέρβος σέντερ έβαλε άλλο ένα παράσημο στην λαμπρή καριέρα του. Με αυτό το triple double, πλέον έχει καταφέρει να γίνει τριπλός απέναντι σε κάθε ομάδα που έχει αντιμετωπίσει στο ΝΒΑ. Έτσι μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα που υπάρχουν τα ονόματα του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Απολαυστικό να βλέπεις τον Γιόκιτς να παίζει και να μαγεύει πάνω στο παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του από νίκη σε νίκη.

