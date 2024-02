Το All Star του 2027 ή του 2028 φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν στην έδρα τους οι Μπακς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Κρις Χέινς από τις ΗΠΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς θα κάνουν πρόταση ώστε να διοργανώσουν στην έδρα τους το All Star Game του 2027 ή του 2028.

Με τα δύο αμέσως επόμενα, δηλαδή του 2025 και του 2026 να έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος και των Λος Άντζελες Κλίπερς αντίστοιχα, τα «ελάφια» θεωρούν ότι ιδανικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ένα από τα δύο μετέπειτα από αυτά.

