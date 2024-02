Όπως μεταφέρουν στις ΗΠΑ, οι Γουόριος προσπάθησαν να κάνουν δικό τους τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν τη λήξη των Trades, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τους Έντριαν Βοϊναρόφσκι και Ραμόνα Σέλμπουρν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς «κυνήγησαν» στο τέλος της περιόδου των Trades την συμφωνία για την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα, τόσο η ομάδα από την Καλιφόρνια όσο και ο ίδιος ο «Βασιλιάς» δεν είχαν τη διάθεση να μπουν σε συζητήσεις, για μία μεταγραφή η οποία σίγουρα θα αποτελούσε «μπαμ» και θα τάραζε για τα καλά τα νερά στο πρωτάθλημα του NBA.

