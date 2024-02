Ήρθε για να δέσει την άμυνα των Μιλγουόκι Μπακς αλλά στα... ρεπό του κάνει και τον προπονητή ο Πάτρικ Μπέβερλι, που πήρε πινακάκι και έδειξε στον Μπρουκ Λόπεζ τι ήθελε από εκείνον.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι πλέον παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και έκανε μάλιστα θετικό ντεμπούτο απέναντι στους Χόρνετς, στην άνετη επικράτηση των «ελαφιών». Μπορεί να βρίσκεται μόλις μία ημέρα στην ομάδα αλλά το ταπεραμέντο του στο να γίνεται vocal μέσα σε ένα σύνολο δε χάνεται.

Μόλις στην πρώτη του εμφάνιση πήρε ρόλο... κόουτς στους Μπακς. Κρατώντας στα χέρια του το πινακάκι του Ντοκ Ρίβερς, ο Πάτρικ Μπέβερλι έδωσε οδηγίες στον Μπρουκ Λόπεζ, προσπαθώντας να το δώσει κατευθύνσεις μέσα στο παρκέ.

Κάτι που φυσικά αμέσως έγινε viral, με την ενέργεια που φέρνει ο 35χρονος γκαρντ να γίνεται αμέσως φανερή τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ!

