Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει όσο χρειάζεται και να γράφει 15 πόντους για ισάριθμα ριμπάουντ, οι Μπακς επικράτησαν των Χόρνετς με 120-84 και είδαν για πρώτη φορά με τα χρώματά τους τον Πάτρικ Μπέβερλι!

Οι φίλοι των Μπακς (34-19) είχαν έναν έξτρα λόγο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τους Χόρνετς (10-41), μιας και ο Πάτρικ Μπέβερλι θα έκανε το ντεμπούτο του. Οι Μπακς δε χρειάστηκαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δουλέψει... υπερωρίες και έτσι κατάφεραν να επικρατήσουν με 120-84, υποχρεώνοντας την ομάδα της Σάρλοτ στη 10η διαδοχική ήττα της.

Με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να επιστρέφει και να σκοράρει 26 πόντους με 7/10 δίποντα, τον Μαλίκ Μπίσλι να συνεχίζει να σουτάρει με τρομερά ποσοστά από το τρίποντο έχοντας 21 με 7/9 και φυσικά τον Γιάννη να σκοράρει 15 πόντους με 15 ριμπάουντ, παίρνοντας μόλις 10 προσπάθειες εντός παιδιάς για να ευστοχήσει στις 5.

Dame from 29 feet! pic.twitter.com/UuVNSh0gqI

Ο Greek Freak προσέθεσε σε αυτά και 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ με τους Μπακς να «καθαρίζουν» από το πρώτο κιόλας δωδεκάλεπτο την υπόθεση νίκη, βάζοντας έτσι ένα «στοπ» στον... κατήφορο, που είχε φέρει τον Ντοκ Ρίβερς να μετρά ρεκόρ 1-5. Το δύσκολο πρόγραμμα των εκτός έδρας παιχνιδιών οδήγησε σε αυτές τις ήττες και η νίκη κόντρα στους Χόρνετς ήταν αυτονόητη.

Μπορεί να μη βρήκε χώρο στην αρχική πεντάδα, εκεί όπου πλέον έχει επιστρέψει και ο Κράουντερ, αλλά ο Πάτρικ Μπέβερλι έκανε αισθητή την παρουσία του στα πρώτα 12 λεπτά που φόρεσε τη φανέλα των Μπακς.

This is just unfair, Giannis. pic.twitter.com/Km2w1pGXMT