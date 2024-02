Χιτ: Ο Χάισμιθ χτύπησε άνθρωπο με το αυτοκίνητο του

Ο Χάισμιθ των Χιτ ενεπλάκη σε τροχαίο και το άτομο που χτύπησε βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Χάισμιθ το βράδυ της Τρίτης. Ο παίκτης των Χιτ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Άντι Σλέιτερ, χτύπησε έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητο του. Το άτομο προσπαθούσε να βοηθήσει έναν οδηγό που κόλλησε στον δρόμο.

Ο άνδρας που χτύπησε βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Ο Χάισμιθ δεν έπαιξε φυσικά στο ματς των Χιτ με τους Σπερς για το ΝΒΑ. Ο παίκτης δεν είναι ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Miami Heat’s Haywood Highsmith hit a person helping another driver stuck in the middle of the road on Tuesday night, according to a senior law-enforcement source.



The man who was hit is in critical condition and suffered a partial amputation of his leg, I’m told.