Ο Ντοκ Ρίβερς πανηγύρισε την πρώτη νίκη του ως προπονητής των Μπακς κόντρα στους Μάβερικς και ακολούθως έγινε γνωστό ότι θα κοουτσάρει την ομάδα της Ανατολής στο All-Star Game της Ιντιανάπολις (18/2).

Ο Ντοκ Ρίβερς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μιλγουόκι Μπακς στις 27 Ιανουαρίου, παίρνοντας τη θέση του Έιντριαν Γκρίφιν, ο οποίος απολύθηκε λίγες μέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 62χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27, με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια για το σύνολο τρεισήμισι ετών.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 4/2, οι Μπακς επικράτησαν των Μάβερικς με 129-117 χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (48π.) και ο Ρίβερς πανηγύρισε την πρώτη νίκη με τα «Ελάφια» έπειτα από το αρχικό 0-2 και τις ήττες από τους Νάγκετς και τους Μπλέιζερς.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, ο προπονητής των Μπακς θα κοουτσάρει την ομάδα της Ανατολής στο προσεχές NBA All-Star Game της Ιντιανάπολις! Έτσι θα προπονήσει σε All-Star Game για τέταρτη φορά στην καριέρα του έπειτα από το 2008, το 2011 και το 2021.

Ο λόγος που επιλέχθηκε ο Ρίβερς έχει να κάνει με το ότι ο Τζο Ματσούλα, προπονητής των πρωτοπόρων της Ανατολής, Μπόστον Σέλτικς, δεν ήταν διαθέσιμος αφού πέρσι ήταν προπονητής της Team Giannis και έτσι ο κόουτς των Μπακς ήταν ο αμέσως επόμενος διαθέσιμος ως προπονητής της ομάδας με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Περιφέρεια.

Milwaukee Bucks head coach Doc Rivers and his staff will coach the Eastern Conference in the 2024 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/k5Ohpf9PNR