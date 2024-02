Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας χειρουργείου στο δεξί πόδι.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η ομάδα, ο Ζακ ΛαΒίν αποφάσισε, μετά από συνεννόηση με τους Σικάγο Μπουλς, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί του πόδι. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού, ο 28χρονος Αμερικάνος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA, αφού αναμένεται να μείνει εκτός για τους επόμενους 4-6 μήνες.

Τη φετινή σεζόν, με τη φανέλα των «Ταύρων» ο ΛαΒίν έχει κατά μέσο όρο 19,5 πόντους με 5,2 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 34,9 λεπτά εντός παρκέ σε συνολικά 25 αγώνες μέσα στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

