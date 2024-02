Ο Ντομάντας Σαμπόνις δεν συμπεριλήφθηκε στους αναπληρωματικούς του All-Star Game και έχασε το $1.3 εκατομμύριο μπόνους των Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις έχει τεράστια επίδραση στο παιχνίδι των Σακραμέντο Κινγκς, σημειώνοντας 19.9 πόντους, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ (career-high) και μετρώντας 42 double-doubles, εκ των οποίων τα 29 συνεχόμενα.

Ο Λιθουανός σέντερ σουτάρει με 61% εντός πεδιάς και 45% στο τρίποντο, είναι πρώτος ριμπάουντερ στη λίγκα και έχει πετύχει 13 triple-doubles φέτος, φιγουράροντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σαμπόνις δεν συμπεριλήφθηκε στους αναπληρωματικούς του All-Star Game και η απουσία του από την Ιντιανάπολις τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το το $1.3 εκατομμύριο μπόνους των Σακραμέντο Κινγκς.

