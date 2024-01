Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέβιν Μπούκερ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ.

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς των Μπακς. Ο Greek Freak αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή, αφού μέτρησε 29.5 πόντους κατά μέσο όρο με 14.5 ριμπάουντ, 8.3 ασίστ και 60.3% στα σουτ, ενώ οι Μπακς είχαν ρεκόρ 3-1.

Από την πλευρά του, απίθανα πράγματα έκανε και ο Ντέβιν Μπούκερ που κέρδισε τη διάκριση στην Δύση. Ο σταρ των Σανς είχε 42 πόντους μέσο όρο τη βδομάδα που πέρασε, ενώ σούταρε με 50% τρίποντα και 63.9% εντός παιδιάς. Επιπλέον είχε 5 ριμπάουντ ανά ματς, με τους ήλιους να κάνουν 2 νίκες και 2 ήττες το συγκεκριμένο διάστημα.

Οι δυο τους είχαν κοντραριστεί στους τελικούς του ΝΒΑ το 2021, με τον Έλληνα σταρ να πανηγυρίζει στο τέλος το πρωτάθλημα με τα... ελάφια σε μια συναρπαστική σειρά.

NBA Players of the Week for Week 14.



West: Devin Booker (@Suns)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/haXzfsNPe0