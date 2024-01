O Nτέβιν Μπούκερ έχει πάρει φωτιά και γράφει απίθανους αριθμούς στα τελευταία ματς.

Αδιανόητα πράγματα κάνει ο Ντέβιν Μπούκερ στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις των Σανς, ανεβάζοντας την ομάδα του Φοίνιξ. O D-Book είναι ασταμάτητος και οδηγεί εκ και προσπαθεί να οδηγήσει την ομάδα του, μετρώντας 50.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 65.1% εντός παιδιάς στα 3 τελευταια ματς. Πως σας φαίνεται και στο 54.2% τρίποντα.

Πάντως το τρελό είναι πως οι Σανς έχασαν τα 2 από τα 3 τελευταία ματς τους, παρόλο που ο Μπούκερ έκανε όργια. Ο Ντέβιν είχε 44 πόντους με το Ορλάντο, μέτρησε 62 πόντους με τους Πέισερς, ενώ σταμάτησε στους 46 πόντους με το Ντάλας.

Συνολικά στη σεζόν έχει 28.6 πόντους ανά ματς και είναι πέμπτος σκόρερ σε όλη τη λίγκα. Μαζί με τον Ντουράντ συνθέτουν ένα απίθανο επιθετικό δίδυμο στο Φοίνιξ και θέλουν να οδηγήσουν τη ομάδα στον τίτλο.

