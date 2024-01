Ο Στεφ Κάρι έκανε ό,τι μπορούσε και κάτι παραπάνω αλλά οι Γουόριορς ηττήθηκαν από τους Λέικερς του ΛεΜπρόν και ο ηγέτης τους απογοητεύτηκε από το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Τα έκανε όλα τέλεια ο Στεφ Κάρι. Στην κανονική διάρκεια απέναντι στους Λέικερς, στην πρώτη παράταση και στη δεύτερη παράταση, όταν με νέο τρίποντό του έβαλε τους Γουόριορς έναν πόντο μπροστά.

Εκεί όμως υπολόγιζε χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που με δύο βολές αψήφησε τους 46 πόντους το Στεφ για να δώσει τη νίκη στους Λέικερς. Και μπορεί ο Κάρι να έχει παίξει τόσους και τόσους τελικούς, αλλά ένα τέτοιο ματς της κανονικής περιόδου μπορεί να τον φτάσει στα όριά του.

Ο Κάρι τα έκανε όλα και δεν κατάφερε να οδηγήσει στη νίκη τους Γουόριορς, με την κάμερα να τον πιάνει εκνευρισμένο στο φινάλε, να σκίζει τη φανέλα του και να φεύγει απογοητευμένος από το παρκέ.

Αντίδραση λογική μιας και οι Γουόριορς δε βρίσκουν το γιατρικό για να προχωρήσουν και να... γαντζωθούν έστω στα play-in, αφού αυτήν τη στιγμή μετρούν ρεκόρ 19-24 και η Δύση αποδεικνύεται αφιλόξενη φέτος.

