Το NBA ανακοίνωσε το πότε θα γίνουν τα εξ αναβολλής παιχνίδια των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που ακυρώθηκαν εξαιτίας του θανάτου του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το NBA ενημέρωσε το ενδιαφερόμενο κοινό για τον ορισμό αναμετρήσεων οι οποίες είχε αποφασιστεί να αναβληθούν.

Μερικά από αυτά αφορούν τα ματς εκείνα όπου είχαν αναβληθεί εξαιτίας του θανάτου του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς. Πιο συγκεκριμένα ο αγώνας ανάμεσα στους Γουόριος με τους Τζαζ που ήταν να γίνει 17 Ιανουαρίου, προγραμματίστηκε για τις 15 Φεβρουαρίου ενώ το ματς της 19 Γενάρη με τους Μάβερικς, μεταφέρθηκε για τις 15 Φλεβάρη.

Στα υπόλοιπα, το Μάβερικς-Χοκς της 5 Απριλίου πήγε μία μέρα πριν ενώ το Μάβερικς-Γουόριορς που ήταν για τις 2 Απριλίου πήγε στις 5 το ιδίου μήνα.

