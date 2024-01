Ο Λούκα Ντόντσιτς μπήκε σε διαμάχη με δημοσιογράφο, μετά την αποβολή ενός φιλάθλου στην ήττα των Ντάλας Μάβερικς από τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου των Μάβερικς την απομάκρυνση ενός φιλάθλου, στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ντάλας Μάβερικς - Φοίνιξ Σανς.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Τιμ ΜακΜάν, ο φίλαθλος αποβλήθηκε γιατί είπε στον Σλοβένο: «Κουράστηκες, άντε πήγαινε στο διάδρομο τώρα».

Όμως ο Ντόντσιτς είχε διαφορετική άποψη. Και την εξέφρασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Ξέρω, σε είδα όταν έλεγες για το φίλαθλο. Δεν ήταν αλήθεια. Δεν ήταν το μόνο που είπε, αλλά ήξερα ότι θα ήσουν ο πρώτος που θα ανέφερες κάτι σαν και αυτό. Δεν θα πω τι είπε (σ.σ.: ο φίλαθλος), αλλά ήξερα ότι θα ήσουν ο πρώτος που θα έγραφε κάτι τέτοιο. Είναι αστείο, φαίνεται να θέλεις να είσαι ο πρώτος που γράφεις άσχημα πράγματα για εμένα», είπε ο Ντόντσιτς στον ΜακΜάν.

Και αποκάλυψε ότι ο φίλαθλος, των Σανς, τον έβριζε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. «Δεν θα ήθελα ποτέ να αποβληθεί ένα φίλαθλος, πληρώνουν για το εισιτήριό τους, αλλά δεν άντεξα άλλο. Είναι κάπως ενοχλητικό», δικαιολογήθηκε ο Ντόντσιτς όταν τον ρώτησαν γιατί δεν κινήθηκε νωρίτερα για να ζητήσει την αποβολή.

Luka Doncic asked security to eject this Suns fan, who was sitting two rows behind midcourt press row. The comment the fan made that drew Doncic’s wrath: “Luka, you’re tired! Get your ass on the treadmill!” pic.twitter.com/chNYwiJBC0