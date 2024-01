Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 46 πόντους και οδήγησε τους Φοίνιξ Σανς στη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (132-109). Αποβλήθηκε φίλαθλος που μίλησε υποτιμητικά στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (132-109). Ακόμη και να σκοράρει περισσότερους πόντους σε μία περίοδο απ' όλη την αντίπαλη ομάδα!

Ο γκαρντ των Φοίνiξ Σανς (7 σερί νίκες) τελείωσε το ματς με 46 πόντους, ενώ στην 3η περίοδο σημείωσε 22 πόντους (με 9/11 σουτ), έναντι 17 πόντων ολόκληρης της ομάδας των Μάβερικς (7/23 σουτ).

Η στατιστική του στο φινάλε ανέφερε 46 πόντους με 11/13 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 6/8 βολές, μαζί με 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 34:49.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 12 πόντους (10 ριμπ., 7 ασίστ) σε 37:39, αλλά με μόλις 10 προσπάθειες (4/6 διπ., 0/4 τριπ., 4/7 βολές) και ο Μπράντλεϊ Μπιλ πρόσθεσε 20, με 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Για τους Μάβερικς (εκτός ο Καϊρί Ίρβινγκ), ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 34 πόντους, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ και μία...αποβολή!

Ένας φίλος των Σανς του φώναξε, «Κουράστηκες, τράβα τον κ@λ@ σου στο διάδρομο», με τον Σλοβένο να τον υποδεικνύει στο προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου και τον φίλαθλο να αποχωρεί. Στη συνέντευξη Τύπου ο Ντόντσιτς εξήγησε ότι ο φίλαθλος τον έβριζε σε όλη το πρώτο ημίχρονο.

A Suns fan yelled, “Luka, you’re tired! Get your ass on the treadmill!”



Luka Doncic had Mavs security eject the fan at the start of the 4th quarter.



(via @espn_macmahon)pic.twitter.com/77oZKQpH3V