Οι Ατλάντα Χοκς αναζητούν μία τρίτη ομάδα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη ανταλλαγή του Ντεζούντε Μάρεϊ στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιχειρούν να κλείσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα την ανταλλαγή του Ντεζούντε Μάρεϊ από τους Ατλάντα Χοκς. Για τα... μάτια του παίκτη των Χοκς, ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, ανάμεσά τους και οι Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο οι Λέικερς φαίνεται να διαθέτουν ένα σημαντικό αντάλλαγμα, τον Ντ' Άντζελο Ράσελ.

«Σύμμαχος» σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με το Athletic, είναι και οι Χοκς, οι οποίοι αναζητούν μία τρίτη ομάδα, προκειμένου να καταφέρουν να στείλουν τον Μάρεϊ στην Καλιφόρνια, αλλά να βρουν και τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Η ανταλλαγή θα κινηθεί γύρω από τον Ράσελ, μία επιλογή 1ου γύρου στο Draft του 2029 και μία ανταλλαγή επιλογών σε κάποιο άλλο draft. Με τους Χοκς να κρατάνε τις επιλογές για μελλοντική χρήση.

REPORT: Atlanta Hawks want to find a third team to take on D’Angelo Russell in order to complete a Dejounte Murray trade with the Lakers.



“It centered around D’Angelo Russell, a 2029 first round draft pick, and a pick swap I’m told. The hold up was that Atlanta wanted to find a… pic.twitter.com/L4nQNnjSdb