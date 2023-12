Αμερικανικά δημοσιεύματα εμπλέκουν τον Ντεζούντε Μάρεϊ με τους Λέικερς.

Οι Λέικερς κατέκτησαν το In-Season Tournament, αλλά η αλήθεια είναι πως ψάχνονται το τελευταίο διάστημα στα ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Τελευταία ήττα εκείνη από τους Σέλτικς που έφερε και δηλώσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς με σκοπό να ξυπνήσει την ομάδα του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, ο Ντεζούντε Μάρεϊ των Χοκς αποτελεί στόχο των λιμνάνθρωπων με σκοπό να βελτιωθούν στην περιφέρεια τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τον Όστιν Ριβς να κάνει το δρομολόγιο για την Ατλάντα μαζί με pick πρώτου γύρου. Επιπλέον υπάρχουν φήμες στις ΗΠΑ πως οι Λέικερς δεν θα είχαν πρόβλημα να δώσουν τον Ράσελ με ανταλλαγή, αλλά όχι απαραίτητα για τον Μάρεϊ.

Φέτος ο Μάρεϊ μετρά 20.3 πόντους, 5.4 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 29 ματς που έχει παίξει με τη φανέλα της Ατλάντα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια της μηχανής των Χοκς την αγωνιστική περιόδο που διανύουμε.

Dejounte Murray is a potential target for the Lakers, per @ShamsCharania



(Via @RunItBackFDTV ) pic.twitter.com/62tQKYjqbn